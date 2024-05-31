Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на федеральной трассе «Вилюй»

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 41-летний водитель грузового автомобиля «Хэндэ» при движении в направлении Братска допустил наезд на 53-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемой «зебре». После этого автомобилист не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с иномаркой.