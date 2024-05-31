Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на федеральной трассе «Вилюй»

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход. Авария произошла около 5 часов вечера 30 мая на федеральной трассе «Вилюй» в районе населённого пункта Каймоновский в Нижнеилимском районе.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 41-летний водитель грузового автомобиля «Хэндэ» при движении в направлении Братска допустил наезд на 53-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемой «зебре». После этого автомобилист не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с иномаркой.
В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летний пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. По факту аварии полицейские проводят проверку и уточняют детали произошедшего.