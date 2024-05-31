Каток выпал из большегруза: необычное ДТП произошло во Владивостоке

Авария произошла на дороге в районе Басаргина, 52, во Владивостоке. Самосвал выпал из прицепа Volvo во время поворота, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Вероятно, водитель грузовика не справился с управлением, и транспортное средство занесло. Самосвал снес леерное ограждение. К счастью, никто не пострадал. Разве что, сама спецтехника немного повредилась.
На месте происшествия работают специалисты. По всей видимости, чтобы убрать самосвал, придется воспользоваться услугами эвакуатора.
Ранее «КП» писала о ДТП с детским автобусом. Дети ехали на экзамен в учебное учреждение, но водитель транспортного средства потерял бдительность и столкнулся с легковым автомобилем. Никто не пострадал, школьников в результате довез другой автобус.