В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова

Бизнесмен из Краснодара обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку «за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя», сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Кузнецов и Мартиросян арестованы.