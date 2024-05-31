В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова

КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Один отель, столовая и продуктовый магазин, принадлежащие Лёве Мартиросяну, который является предполагаемым взяткодателем по делу начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, закрылись в Краснодаре, выяснила корреспондент РИА Новости.
Его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковым названием «Рай» находятся напротив Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко на улице Грибоедова. Магазин закрыт уже около двух недель, на двери кафе висит табличка «временно не работает». В отеле посетителей не видно и не слышно, а сотрудница заявила, что снять номер не получится.
По словам владельца соседнего общепита, свой бизнес Мартиросян открыл поблизости в этом году. «Закрылись больше недели [назад]. Некому руководить, поэтому…» — сказал собеседник агентства.
Также в реестре гостиниц и иных средств размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации индивидуальный предприниматель Лева Мартиросян указан как владелец гостиницы «Рай» на улице Братьев Игнатовых в Краснодаре. Это заведение продолжает свою работу, что подтвердили РИА Новости лично и по телефону его сотрудники.
Согласно сервису проверки контрагентов «Контур. Фокус», среди видов деятельности ИП Мартиросяна — «Торговля розничная пивом в специализированных магазинах», «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». Основной вид — «Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях».
Бизнесмен из Краснодара обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку «за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя», сообщалось в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Кузнецов и Мартиросян арестованы.