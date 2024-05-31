Пермский закладчик застрелил 28-летнего полицейского под Краснодаром

Закладчик из Перми, который находился в федеральном розыске, застрелил под Краснодаром 28-летнего полицейского 30 мая, рассказали в следственном отделе по Прикубанскому округу.
Недалеко от посёлка Водники сотрудники МВД, патрулируя местность, обнаружили днём в лесных кустах мужчину, который вёл себя очень подозрительно. Увидев полицейских, он попытался скрыться.
«Правоохранители попросили странного человека предъявить документы. В ответ мужчина достал оружие и выстрелил в одного из полицейских, попав ему в живот. Напарник пострадавшего тут же обезвредил злоумышленника», — рассказали в прикубанском СКР.
В отношении пермяка возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
«Следователь и следователь-криминалист СКР осмотрели место происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для расследования дела. Мужчину доставили к следователю для проведения с ним необходимых следственных действий», — добавили в следственном отделе.