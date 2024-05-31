Фальшивые силовики: мошенники пытались оформить кредиты на жителей Комсомольска

Первой жертвой стал 56-летний мужчина, который поверил в легенду звонившего и обратился в банк за оформлением кредита на сумму 800 тысяч рублей. Однако, после разговора с сотрудником финансового учреждения, который уточнил необходимость кредита, мужчина понял, что общался с мошенниками. Заявитель отказался от получения кредитных средств и обратился в полицию.