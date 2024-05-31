Фальшивые силовики: мошенники пытались оформить кредиты на жителей Комсомольска

В дежурную часть отдела полиции в Комсомольске поступило несколько заявлений о попытках мошенничества. Местным жителям звонили неизвестные люди и представлялись сотрудниками силовых структур. Мошенники утверждали, что на имя заявителей пытаются оформить крупные кредиты, и для предотвращения операции необходимо было срочно оформить встречный заем. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Первой жертвой стал 56-летний мужчина, который поверил в легенду звонившего и обратился в банк за оформлением кредита на сумму 800 тысяч рублей. Однако, после разговора с сотрудником финансового учреждения, который уточнил необходимость кредита, мужчина понял, что общался с мошенниками. Заявитель отказался от получения кредитных средств и обратился в полицию.
В аналогичную ситуацию попали еще двое жителей города — мужчины в возрасте 63 и 70 лет. Им также позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники утверждали, что личные данные мужчин были скомпрометированы и на их имя оформляют кредиты.
«Одному из пострадавших удалось избежать потери денег благодаря внучке, которая распознала мошенничество и предотвратила проведение финансовой операции. Второму мужчине помог сотрудник банка, который заподозрил неладное и предупредил заявителя о возможном обмане», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Комсомольску.
Общая сумма денежных средств, которые аферисты пытались выманить у всех потерпевших, составила более миллиона рублей.