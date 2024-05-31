Зенитчики ВДВ уничтожили около 10 БПЛА под Часовым Яром за неделю

Мобильные подразделения противовоздушной обороны (ПВО) гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Юг» на автомобиле «УАЗ Патриот» несут круглосуточное боевое дежурство. Они прикрывают подразделения ВС РФ от средств воздушного нападения и разведки противника, постоянно перемещаясь на наиболее опасные направления.
В ходе очередного дежурства были обнаружены вражеские разведывательные и ударные беспилотники самолетного типа, которые приближались к передовым позициям ВС РФ. Когда воздушные цели были обнаружены, расчет ЗУ-23−2 оперативно выдвинулся в указанный район и открыл прицельный огонь по БПЛА, не позволив им долететь до российских позиций.
Командир зенитного отделения с позывным Тишина рассказал, как делали маневреннее зенитную установку. Для этого за основу взяли «УАЗ Патриот», который быстрее, маневреннее гусеничной техники.
«То есть мы можем заскочить в любую лесополосу. Машина-вездеход — для него препятствий почти нет, за исключением противотанковых рвов. Длинная база позволяет работать на машине без установки лап. И поворотный круг у нас поворачивается на 45 градусов, то есть можно стрелять даже в сторону от машины. А еще машина низкая, позволяет въехать в гараж, ангар, спрятать под ветками быстрее, чем какую-то тяжелую технику», — перечислил Тишина преимущества боевой машины.
Благодаря мобильности десантники-зенитчики оперативно могут быть переброшены на любой участок боя для прикрытия подразделений соединения — будь то поддержка штурмовых групп, подавление огневых точек ВСУ, уничтожение легкобронированной техники или живой силы противника в опорных пунктах, отметили в оборонном ведомстве.
В этот же день военкор «Известий» Александр Сафиулин показал, как артиллеристы группировки войск «Центр» ведут боевую работу с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) на базе автомобиля ЗИЛ-131, которая является облегченной версией стандартного «Града». Чтобы навести орудия и провести корректировку, военнослужащим требуется не больше пары минут.
30 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал в зоне ответственности реактивной батареи Южной группировки войск, бойцы которой работают на ТОС «Солнцепек» и РСЗО «Град» — самом грозном и эффективном на поле боя оружии. Они рассказали, какую из боевых машин считают лучшей.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.