Зенитчики ВДВ уничтожили около 10 БПЛА под Часовым Яром за неделю

«То есть мы можем заскочить в любую лесополосу. Машина-вездеход — для него препятствий почти нет, за исключением противотанковых рвов. Длинная база позволяет работать на машине без установки лап. И поворотный круг у нас поворачивается на 45 градусов, то есть можно стрелять даже в сторону от машины. А еще машина низкая, позволяет въехать в гараж, ангар, спрятать под ветками быстрее, чем какую-то тяжелую технику», — перечислил Тишина преимущества боевой машины.