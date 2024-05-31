В Приморье бухгалтеры театра молодежи украли 11 миллионов рублей

В Приморье две мошенницы удобно устроились на постах бухгалтеров в Приморском краевом театре молодежи. Женщины 1966 и 1975 годов рождения за три года наворовали из Управления Федерального казначейства более 11 миллионов. Фрунзенский районный суд Владивостока признал их виновными и вынес окончательный приговор, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
С 2017 по 2019 год женщины направляли заведомо ложные платежные поручения. От себя добавляли в расходы несуществующие новенькие костюмы, рекламную продукцию, постановки спектаклей и так далее.
Так им удалось получить 11 миллионов рублей. Деньги поступали либо на счета женщин, либо подконтрольным ими лицами. Все эти суммы списывались, как оплата налогов, но ложь разоблачили.
«Одной из осужденных назначена отсрочка исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск о возмещении причиненного вреда на сумму более 11 миллионов рублей, сохранив арест на жилое помещение, принадлежащее одной из осужденных. Приговор пока что не вступил в законную силу.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как главный бухгалтер коммерческой организации, предоставляющей услуги общественного питания, украла около 1,5 миллиона рублей. Женщина присваивала поступающие наличные денежные средства, в том числе и те, что для расчета с поставщиками необходимо было положить на счет организации.