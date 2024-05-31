Велоактивиста арестовали по делу о госизмене

Издание отмечает, что несколько машин попытались остановить Мойжеса на набережной Крюкова, но велосипедист поехал дальше. Второй раз те же машины приехали за ним к дому на набережной Фонтанки, где часто проходят квартирники. Там его задержали.
Дела о госизмене расследуются в режиме секретности, поэтому обвинение против велоактивиста остается в тайне. В материале говорится, что Мойжес планировал на днях улететь в Германию к родственнице, которую он собирался привезти в Россию на лето.
Кроме того, исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали» активно выступал за платные парковки, на обсуждении этого вопроса в Законодательном собрании Санкт-Петербурга он рассказывал, что против него развернули информационную кампанию из-за его гражданства Германии.
Также в ассоциации недавно проходили выборы нового исполнительного директора. В списке кандидатов Мойжес не значится, но на данный момент числится в должности на сайте организации. Вероятно, окончательные результаты пока не подведены, пишет «Фонтанка».
Герман Мойжес является управляющим партнером группы компаний «Аверс Германия», которая помогает в получении вида на жительство в Германии для «состоятельных граждан России, Казахстана, Украины и других стран». Он также выступает юристом на нескольких площадках в сети.