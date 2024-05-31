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В МВД рассказали подробности убийства полицейского в Краснодаре

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила подробности убийства старшего сержанта полиции Юсуфа Тугуза во время задержания вооруженного правонарушителя в районе поселка Водник в Краснодаре.

По ее данным, 28-летний полицейский обратили внимание на подозрительного гражданина, который, заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться. При задержании он выстрелил в полицейского.

Напарник Юсуфа Тугуза вызвал на место происшествия скорую помощь. Раненого полицейского доставили в Краевую клиническую больницу № 1, где он скончался, несмотря на усилия врачей.

Злоумышленника задержали на месте. Выяснилось, что он находился в федеральном розыске.

В СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).