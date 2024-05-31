В МВД рассказали подробности убийства полицейского в Краснодаре

По ее данным, 28-летний полицейский обратили внимание на подозрительного гражданина, который, заметив патрульный автомобиль, попытался скрыться. При задержании он выстрелил в полицейского.
Напарник Юсуфа Тугуза вызвал на место происшествия скорую помощь. Раненого полицейского доставили в Краевую клиническую больницу № 1, где он скончался, несмотря на усилия врачей.
Злоумышленника задержали на месте. Выяснилось, что он находился в федеральном розыске.
В СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).