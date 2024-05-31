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В Краснодарском крае на овощебазе случился пожар на 1500 квадратных метрах

В Краснодарском крае поздно вечером 31 мая на овощебазе случился пожар на 1500 кв. метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Возгорание произошло в 22:53 в хуторе Калинино Апшеронского района. В 23:31 пожар локализовали. 31 мая в 05:40 стало известно, что огонь полностью потушили.

К работе были привлечены 56 сотрудников МЧС с 17 единицами техники. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Причины пожара установят эксперты.

Напомним, в Анапе ликвидировали пожар на крыше пятиэтажки. Сообщение о возгорании кровли пятиэтажного здания по улице Краснодарской поступило диспетчеру 29 мая в 17:09. Через минуту на место происшествия выехали спасатели. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров.

Ранее мы сообщали, в Сочи вечером 27 апреля загорелся мусор.

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