В Краснодарском крае на овощебазе случился пожар на 1500 квадратных метрах

Напомним, в Анапе ликвидировали пожар на крыше пятиэтажки. Сообщение о возгорании кровли пятиэтажного здания по улице Краснодарской поступило диспетчеру 29 мая в 17:09. Через минуту на место происшествия выехали спасатели. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров.