Новосибирский вирусолог заявил о риске эпидемии кори и коклюша в России

Согласно данным Роспотребнадзора, в России уровень заболеваемости коклюшем преодолел 30-летний порог. В прошлом году число заразившихся коклюшем в России составило 52,73 тысячи человек, что на 5,87% больше, чем годом ранее. Большинство случаев заболевания коклюшем приходится на детей до 17 лет, пишет РБК Новосибирск.