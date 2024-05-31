Новосибирский вирусолог заявил о риске эпидемии кори и коклюша в России

Академик СО РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов предупредил о возможности эпидемии кори и коклюша в России из-за увеличения числа случаев заражения этими заболеваниями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ученого.
Нетесов отметил, что за последние 10 лет количество случаев коклюша значительно выросло из-за активности антивакцинаторов и недостаточной вакцинации во время пандемии. По его словам, корь может стать причиной серьезных осложнений. Например, вызвать развитие склеротического панэнцефалита, похожего на болезнь Альцгеймера.
Согласно данным Роспотребнадзора, в России уровень заболеваемости коклюшем преодолел 30-летний порог. В прошлом году число заразившихся коклюшем в России составило 52,73 тысячи человек, что на 5,87% больше, чем годом ранее. Большинство случаев заболевания коклюшем приходится на детей до 17 лет, пишет РБК Новосибирск.
Согласно данным ВОЗ, Россия занимает третье место по числу заболевших корью в Европе. За период с апреля 2023 по март 2024 года было зарегистрировано почти 19 тысяч случаев заражения корью.
Напомним, в середине мая в Новосибирске колледж перевели на дистант из-за подозрения на корь.