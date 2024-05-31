ДТП в Новосибирске: автомобиль сбил ограждение пешеходного перехода

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль снес ограждение пешеходного перехода на Красном проспекте.
По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», инцидент произошел вечером 30 мая. Водитель автомобиля Toyota Chaser, приближаясь к бизнес-центру «Панорама», не справился с управлением и задел ограждение пешеходного перехода.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 17-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП с легковушкой в Новосибирске.