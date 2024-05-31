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ДТП в Новосибирске: автомобиль сбил ограждение пешеходного перехода

Обошлось без пострадавших.

Источник: Соцсети

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль снес ограждение пешеходного перехода на Красном проспекте.

По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», инцидент произошел вечером 30 мая. Водитель автомобиля Toyota Chaser, приближаясь к бизнес-центру «Панорама», не справился с управлением и задел ограждение пешеходного перехода.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 17-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП с легковушкой в Новосибирске.