Прокуратура разбирается в ДТП с автобусом на Глазковском мосту в Иркутске

Авария произошла вечером 30 мая на Глазковском мосту в центре Иркутска.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, по предварительным данным, в вечернее время на Глазковском мосту водитель автобуса, двигавшийся по маршруту номер 28Р «Центральный рынок — Авиазавод», допустил столкновение с автомобилем «Лексус», после чего столкнулся ещё и с иномаркой «Хонда». В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась женщине, которая была за рулём «Лексуса».
Причины и условия произошедшего в настоящее время устанавливаются полицейскими. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок.