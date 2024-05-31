Прокуратура разбирается в ДТП с автобусом на Глазковском мосту в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, по предварительным данным, в вечернее время на Глазковском мосту водитель автобуса, двигавшийся по маршруту номер 28Р «Центральный рынок — Авиазавод», допустил столкновение с автомобилем «Лексус», после чего столкнулся ещё и с иномаркой «Хонда». В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась женщине, которая была за рулём «Лексуса».