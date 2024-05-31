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Прокуратура разбирается в ДТП с автобусом на Глазковском мосту в Иркутске

Сотрудники прокуратуры взяли на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта.

Источник: ГУ МВД

Авария произошла вечером 30 мая на Глазковском мосту в центре Иркутска.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, по предварительным данным, в вечернее время на Глазковском мосту водитель автобуса, двигавшийся по маршруту номер 28Р «Центральный рынок — Авиазавод», допустил столкновение с автомобилем «Лексус», после чего столкнулся ещё и с иномаркой «Хонда». В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась женщине, которая была за рулём «Лексуса».

Причины и условия произошедшего в настоящее время устанавливаются полицейскими. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Прокуратура