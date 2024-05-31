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В Джизакской области ночью произошло землетрясение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Республиканский центр сейсмомониторинга МЧС сообщил, что в Джизакской области 31 мая в 03:25 по местному времени произошло землетрясение, передает корреспондент Podrobno.uz.

Эпицентр находился в Бахмальском районе области. Магнитуда составила 3,2, глубина — 15 километров.

Расстояние от эпицентра до Ташкента — 197 километров в юго-западном направлении.