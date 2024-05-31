Над Кубанью за ночь уничтожили 29 беспилотников и 5 ракет

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет “Нептун” и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.
Так, в небе над Краснодарским краем перехватили и уничтожили пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников, еще по одному дрону сбили над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями.
По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в Темрюкском районе от воздушного налета пострадала инфраструктура нефтебазы. Там загорелись три цистерны, два сотрудника предприятия получили ранения. Пожар оперативно потушили.
Атаке подвергся и Новороссийск. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, обошлось без повреждений, специалисты ведут поиски места падения беспилотника.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, 19 мая после атаки БПЛА получила повреждения одна из установок НПЗ в Славянске-на Кубани.