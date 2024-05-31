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Над Кубанью за ночь уничтожили 29 беспилотников и 5 ракет

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. За ночь силы ПВО сбили над Краснодарским краем пять украинских противокорабельных ракет «Нептун» и три десятка дронов, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет “Нептун” и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Так, в небе над Краснодарским краем перехватили и уничтожили пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников, еще по одному дрону сбили над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в Темрюкском районе от воздушного налета пострадала инфраструктура нефтебазы. Там загорелись три цистерны, два сотрудника предприятия получили ранения. Пожар оперативно потушили.

Атаке подвергся и Новороссийск. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, обошлось без повреждений, специалисты ведут поиски места падения беспилотника.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, 19 мая после атаки БПЛА получила повреждения одна из установок НПЗ в Славянске-на Кубани.