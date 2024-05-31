В Красноярском крае на депутата завели уголовное дело за крупное мошенничество

В Красноярском крае завели уголовное дело, фигурантом которого стал народный избранник — депутат Эвенкийского районного Совета. Два других подозреваемых — директоры МБУ «Центр общественных инициатив и развития туризма». Их обвиняют в мошенничестве на 1,5 миллиона рублей.
Началась афера еще в 2018 году, когда депутат решил получать деньги из бюджета, особо не напрягаясь. По версии следствия он подговорил первого подельника, который трудоустроили его на должность егеря. Депутат должен был развивать туризм на территории Эвенкии, проводить экскурсии, разрабатывать интересные туры. На самом деле ничего этого не было, а все отчеты о затратах аккуратно подделывались.
Когда первый директор уволился, ему на смену пришел второй — и «сотрудничество» продолжилось. Пока его не перекрыли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. За мошенничество группой лиц по предварительному сговору виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Кстати, их имущество арестовано — пойдет в счет возмещения ущерба Эвенкийскому району.