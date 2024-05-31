В Красноярском крае на депутата завели уголовное дело за крупное мошенничество

Началась афера еще в 2018 году, когда депутат решил получать деньги из бюджета, особо не напрягаясь. По версии следствия он подговорил первого подельника, который трудоустроили его на должность егеря. Депутат должен был развивать туризм на территории Эвенкии, проводить экскурсии, разрабатывать интересные туры. На самом деле ничего этого не было, а все отчеты о затратах аккуратно подделывались.