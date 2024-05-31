Под Новосибирском мать двух погибших мальчиков была трижды судима по уголовным статьям

Под Новосибирском в пожаре погибли два мальчика. Их мать стояла на учете и была трижды судима.
В селе Красноглинное Новосибирской области произошел страшный пожар — в двухэтажном доме на улице Клубное при пожаре погибли двух и трехлетний мальчики, которых оставила одних дома 36-летняя мать.
Корреспондент Сиб.фм выяснил, что женщину зовут Анна Щ. По словам источника Сиб.фм, женщина ранее судима.
В картотеке Новосибирского районного суда есть три приговора в отношении Анны. Первый раз на неё возбудили дело в 2011 году по пяти статьям — по нескольким пунктам ст. 158 УК РФ (Кража) и по ст. 161 ч. 1 УК РФ (Грабеж).
В марте 2014 года в суд поступило новое дело по ст. 158 ч. 2 (Кража с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, сумки или другой ручной клади), возбужденное на Анну, а через 7 месяцев она снова оказалась на скамье подсудимых по ст. 158 ч. 3 (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Кроме этого, по нашим данным, Анна посещала микрофинансовые организации и брала деньги в долг — от 15 тыс. до 100 тыс. рублей. На сайте ФССП на неё открыто исполнительное дело из-за задолженности по кредитным платежам почти на 20 тысяч рублей.
Как ранее писал Сиб.фм, после пожара СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Областная прокуратура контролирует расследование. Матери грозит до 4 лет лишения свободы. Источник в прокуратуре Новосибирской области сообщил Сиб.фм, что до трагедии мать отошла по делам.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что причины пожара еще выясняются.