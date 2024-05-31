Под Новосибирском мать двух погибших мальчиков была трижды судима по уголовным статьям

В марте 2014 года в суд поступило новое дело по ст. 158 ч. 2 (Кража с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, сумки или другой ручной клади), возбужденное на Анну, а через 7 месяцев она снова оказалась на скамье подсудимых по ст. 158 ч. 3 (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).