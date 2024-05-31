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В Алматы к суровому наказанию приговорили нарколаборанта

В Алматы вынесли приговор мужчине, производившему наркотики прямо в квартире, сообщает Zakon.kz.

Нарколабораторию 27-летний мужчина организовал в жилом комплексе в Бостандыкском районе Алматы.

«Тогда в ходе обыска квартиры сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности были изъяты медицинские шприцы, перчатки, лакмусмовая бумага, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве синтетического психотропного вещества мефедрон. И, конечно же, готовый продукт — вещество бежевого цвета в виде кристаллов. Эксперты установили, что это наркотическое средство “Альфа-PVP”, общим весом 139,57 гр. Подозреваемый был взят под стражу», — напомнил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы мужчину признали виновным в совершении наркопреступления. Ему назначено наказание сроком 11 лет лишения свободы.