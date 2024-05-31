В Омске мужчина спас ребёнка из горящей квартиры

В четверг вечером, 30 мая, в соцсетях появились пугающие кадры. На видео мужчина взламывал дверь квартиры, в которой начался пожар и был заперт ребёнок. Внутридомовая камера засняла около четырёх минут попыток взлома.
Сообщается, что возгорание произошло в этот же день утром в девятиэтажном доме на улице Звёздная, 2Е. Официальной информации о пожаре на Левобережье пока не поступало.
«Сегодня в 7 утра в доме Звёздная, 2Е произошёл пожар, внутри был ребёнок. Мужчина открыл дверь с помощью лома и спас ребёнка, который был заблокирован в доме», — сообщают жители паблику «Инцидент Омск».
Видео заканчивается в тот момент, когда дверь удаётся открыть. После подъезд заполоняет дым, который идёт из квартиры.
Ранее сообщалось, что 30 мая загорелся магазин, который располагается на проспекте Мира. Были эвакуированы 26 человек, никто не пострадал.
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