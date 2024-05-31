Мама из Новосибирска собрала с родителей 300 тысяч на выпускной в детсаду и сбежала

Инцидент произошёл в Дунаевском жилмассиве. По данным tg-канала, одна из мам четыре года собирала деньги с родителей воспитанников на различные предметы/мероприятия для воспитанников группы. Осенью прошлого года она объявила, что пора готовиться к выпускному и всё взяла на себя. Девушке доверяли.