Мама из Новосибирска собрала с родителей 300 тысяч на выпускной в детсаду и сбежала

Женщина входила в родительский комитет и собирала деньги на выпускной группы в одном из детском саду Новосибирска. А после — исчезла вместе с 298 тысячами рублей. Об этом рассказал «Mash Siberia».
Инцидент произошёл в Дунаевском жилмассиве. По данным tg-канала, одна из мам четыре года собирала деньги с родителей воспитанников на различные предметы/мероприятия для воспитанников группы. Осенью прошлого года она объявила, что пора готовиться к выпускному и всё взяла на себя. Девушке доверяли.
Весной она сказала, что со своими детьми едет в санаторий. И не вернулась. В мае родители поняли — никакой праздник не организован: брони на площадке, где должно было пройти мероприятия, нет, аниматоры тоже не оплачены.
Возмущённые родители принялись обсуждать ситуаций в групповом чате.
«Она [Кристина] находилась всё это время в группе, всё читала. И когда поняла уже, что, всё, раскрыли всю эту ситуацию, начала отвечать, что “тяжёлая жизненная ситуация, прошу понять и простить, деньги всем верну до копейки”, — рассказали tg-каналу обманутые родители.
Отмечается, что составлено заявление в полицию.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что депутата Горсовета Новосибирска Игоря Украинцева задержали по подозрению во взятке.