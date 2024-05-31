Осуждены руководители военизированной железнодорожной охраны КТЖ, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
«Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении генерального директора ТОО “Военизированная железнодорожная охрана” Наханова Б., его заместителя Мукатаевой А. и менеджера Сидикова Р. Они признаны виновными в хищении денежных средств на сумму 159,4 млн тенге, выделенных на закуп оборудования видеонаблюдения», — говорится в информации.
Также Наханов осужден за злоупотребление должностными полномочиями путем формального трудоустройства лица в качестве водителя военизированной железнодорожной охраны. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Этим же приговором Мукатаева и Сидиков осуждены к 7 годам лишения свободы.
Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор в законную силу не вступил.