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Осуждены руководители военизированной железнодорожной охраны КТЖ

Они признаны виновными в хищении денежных средств, выделенных на закуп оборудования видеонаблюдения.

Осуждены руководители военизированной железнодорожной охраны КТЖ, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

«Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении генерального директора ТОО “Военизированная железнодорожная охрана” Наханова Б., его заместителя Мукатаевой А. и менеджера Сидикова Р. Они признаны виновными в хищении денежных средств на сумму 159,4 млн тенге, выделенных на закуп оборудования видеонаблюдения», — говорится в информации.

Также Наханов осужден за злоупотребление должностными полномочиями путем формального трудоустройства лица в качестве водителя военизированной железнодорожной охраны. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Этим же приговором Мукатаева и Сидиков осуждены к 7 годам лишения свободы.

Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.