Осуждены руководители военизированной железнодорожной охраны КТЖ

«Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении генерального директора ТОО “Военизированная железнодорожная охрана” Наханова Б., его заместителя Мукатаевой А. и менеджера Сидикова Р. Они признаны виновными в хищении денежных средств на сумму 159,4 млн тенге, выделенных на закуп оборудования видеонаблюдения», — говорится в информации.