В Климовичах при купании с друзьями утонул подросток

Инцидент произошел 30 мая по ул. Тенистой районного центра. Сообщение о трагедии поступило спасателям в 20.04. Прибывшие к искусственному водоему работники МЧС никого не наблюдали на поверхности воды, на берегу лежала верхняя одежда.
Пловцами-спасателями Климовичского РОЧС из-под воды был извлечен ребенок без признаков жизни и передан работникам скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия не дали результат, и медики констатировали смерть подростка 2008 г.р.
Выяснилось, что юный житель Климович купался с друзьями без сопровождения взрослых. Место для купания не оборудовано. Проверку по факту утопления проводит Климовичский межрайонный отдел Следственного комитета.