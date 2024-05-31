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В Климовичах при купании с друзьями утонул подросток

31 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Климовичах при купании с друзьями утонул подросток, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 30 мая по ул. Тенистой районного центра. Сообщение о трагедии поступило спасателям в 20.04. Прибывшие к искусственному водоему работники МЧС никого не наблюдали на поверхности воды, на берегу лежала верхняя одежда.

Пловцами-спасателями Климовичского РОЧС из-под воды был извлечен ребенок без признаков жизни и передан работникам скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия не дали результат, и медики констатировали смерть подростка 2008 г.р.

Выяснилось, что юный житель Климович купался с друзьями без сопровождения взрослых. Место для купания не оборудовано. Проверку по факту утопления проводит Климовичский межрайонный отдел Следственного комитета.

несчастный случай