В Климовичах при купании с друзьями утонул подросток

Инцидент произошел 30 мая по ул. Тенистой районного центра. Сообщение о трагедии поступило спасателям в 20.04. Прибывшие к искусственному водоему работники МЧС никого не наблюдали на поверхности воды, на берегу лежала верхняя одежда.