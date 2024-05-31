Направлены в суд дела тагильской банды из девяностых

Утром 11 октября 1996 года один из исполнителей увидел, что мужчина идет по тротуару возле дома на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле со своим телохранителем. Понимая, что применяет огнестрельное автоматическое оружие в общественном месте, где находятся другие люди, он не менее семи раз выстрелил из автомата Калашникова калибра 5,45 мм с глушителем в мужчину, а также не менее двух выстрелов пришлось на его телохранителя. В результате обе жертвы нападения скончались на месте от полученных ранений.