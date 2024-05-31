Направлены в суд дела тагильской банды из девяностых

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с главарем банды заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство.
По версии следствия, обвиняемый 1964 года рождения с 1993 года по 2001 год в Нижнем Тагиле организовал и руководил бандой, созданной для нападения на граждан и организации и умышленных убийств, в состав которой он вовлек четверых человек.
В марте 1994 года двое мужчин для доказательства преданности банде, руководимой обвиняемым, согласились убить главаря конкурирующей преступной группы. На территории таксопарка, действуя способом, опасным для жизни многих людей, один из них из автомата Калашникова произвел не менее 29 выстрелов по автомобилю, в котором были главарь конкурирующей преступной группы и еще двое мужчин. В результате главарь умер на месте.
Также в октябре 1995 года по указанию обвиняемого двое участников банды из чувства мести убили мужчину, которого считали причастным к убийству одного из знакомых лидера банды.
Около подъезда дома на Садовой в Нижнем Тагиле они подошли к припаркованной машине, где сидел потерпевший, и произвели из пистолетов с самодельными нарезными стволами не менее 17 выстрелов в голову, туловище и конечности потерпевшего, в результате тот скончался.
В октябре 1996 года по указанию обвиняемого двое бандитов из чувства мести убили мужчину, которого считали причастным к убийству другого знакомого лидера банды.
Утром 11 октября 1996 года один из исполнителей увидел, что мужчина идет по тротуару возле дома на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле со своим телохранителем. Понимая, что применяет огнестрельное автоматическое оружие в общественном месте, где находятся другие люди, он не менее семи раз выстрелил из автомата Калашникова калибра 5,45 мм с глушителем в мужчину, а также не менее двух выстрелов пришлось на его телохранителя. В результате обе жертвы нападения скончались на месте от полученных ранений.
Позже, в конце декабря 1996 года, исполнители получили от организатора банды за это совершенное убийство вознаграждение — 20 тысяч долларов США.
Уголовные дела направлены в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
Областная прокуратура отмечает, что в марте 2024 года уголовное дело в отношении еще одного участника банды также направили в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщалось ранее, Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы Дмитрию Кайлю, организатору банды. В суде было установлено, что банда в 2001 и 2002 году совершила убийство предпринимателя в Артемовском и разбойные нападения на водителей грузовиков в Красноуфимском районе и Верхней Пышме.