Пятилетняя Арина, похищенная собственным отцом, вернулась к маме в Каменск-Уральский

Напомним, что по решению суда отец Арины — Сергей Пчельников был обязан передать девочку ее матери для совместного проживания. Несмотря на то, что мужчина поднимал на супругу руку, та не препятствовала его общению с дочерью и разрешала видеться им дважды в неделю. В один из таких дней Пчельников забрал дочь и исчез. Установлено, что девочка не посещала медицинских и образовательных учреждений. Отец также скрывал свое местонахождение и находился в розыске.