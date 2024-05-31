Университет в Воронеже загорелся из-за удара молнии

Пожар произошел вечером четверга, 30 мая, в главном корпусе Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ) по адресу: улица Ленина, 86. В здании загорелось чердачное помещение. Обошлось без пострадавших. Одной из наиболее вероятных версий возникновения пожара в ГУ МЧС по Воронежской области назвали попадание молнии в кровлю здания. В ведомстве подчеркнули, что это очень редкий случай.



Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 21:07. На вызове в главном корпусе ВГПУ работали десять расчетов — 40 человек и десять пожарных машин. В 21:32 пожар был локализован на площади около 30 кв. м. В 21:45 поступило сообщение о ликвидации возгорания.