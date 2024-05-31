Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани два сотрудника нефтебазы пострадали при атаке БПЛА

Глава района Бабенков: раненные сотрудники на Кубани получили не тяжелые травмы.

КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Раненые сотрудники нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края, которая была повреждена при воздушной атаке беспилотников, получили не тяжелые травмы, здоровью этих двух пострадавших ничего не угрожает, сообщил глава района Федор Бабенков в своем Telegram-канале.

«В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает», — написал Бабенков.

Ранее в 3.57 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о воздушном ударе во время массированной атаки БПЛА, после которого пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края. Пожару была присвоена высокая категория сложности, есть раненые.