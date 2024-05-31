На Кубани два сотрудника нефтебазы пострадали при атаке БПЛА

КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Раненые сотрудники нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края, которая была повреждена при воздушной атаке беспилотников, получили не тяжелые травмы, здоровью этих двух пострадавших ничего не угрожает, сообщил глава района Федор Бабенков в своем Telegram-канале.