На Кубани два сотрудника нефтебазы пострадали при атаке БПЛА

КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Раненые сотрудники нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края, которая была повреждена при воздушной атаке беспилотников, получили не тяжелые травмы, здоровью этих двух пострадавших ничего не угрожает, сообщил глава района Федор Бабенков в своем Telegram-канале.
«В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает», — написал Бабенков.
Ранее в 3.57 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о воздушном ударе во время массированной атаки БПЛА, после которого пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края. Пожару была присвоена высокая категория сложности, есть раненые.