Трамвай сошел с рельсов и перекрыл движение в Самаре утром 31 мая

В пятницу, 31 мая 2024 года, утром в Самаре трамвай сошел с рельсов. ЧП произошло на улице Чернореченской. Об этом сообщил самарский видеоблогер Евгений Щекин около 08:30.
— Вероятно, сход произошел из-за того, что что-то отвалилось от вагона. Движение в обе стороны приостановлено, — написано в сообществе «Еще Самара».
Из-за утреннего происшествия произошла заминка в движении трамваев. Они скопились в одном месте, и горожане не могли нормально уехать на работу. На месте работала аварийная бригада. Официально ЧП пока никак не комментировали.
Напомним, 30 мая самолет Самара — Москва совершил аварийную посадку из-за лопнувшей покрышки стойки шасси. В это время на борту самолета находилось 179 пассажиров и семь членов экипажа.