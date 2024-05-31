Глава Новороссийска об атаке БПЛА ВСУ: «Ночь выдалась неспокойной»

В ночь на 31 мая над Кубанью средствами ПВО уничтожили 29 БПЛА самолетного типа и пять противокорабельных ракет «Нептун» ВСУ.
Кравченко заявил, что в городе-герое ночь выдалась неспокойной. Террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа успешно отразили. Глава поблагодарил за работу военнослужащих, которые «мгновенно реагировали на поставленные задачи».
В Новороссийске спецслужбы обследуют территории и ищут упавшие аппараты. По предварительной информации, пострадавших и разрушений там нет.
Напомним, в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы, произошел пожар. Повреждены три цистерны с нефтепродуктами. Два сотрудника базы пострадали. Медики зафиксировали у мужчин нетяжелые травмы. Остальных работников эвакуировали.