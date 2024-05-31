В Ростовской области ребенок случайно поджёг квартиру соседей снизу

В Пролетарске, в доме на улице Подтелевской 8-летняя девочка игралась тем, что поджигала бумагу, и кидала ее из окна. Об этом сообщает официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области.



— Одна из бумажек залетела на балкон этажом ниже. К счастью, на балконе не было вещей — огонь не смог распространиться дальше. Все могло закончиться плачевно, если б не гулявшие во дворе ребята. Они заметили дым и вызвали пожарных, — говорится в сообщении.



Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на одном квадратном метре.