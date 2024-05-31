Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Татарстаном уничтожили украинский беспилотник

БПЛА был самолетного типа.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны России.

«Утром 31 мая текущего года пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — сказали в ведомстве.