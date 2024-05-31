Стрельбу устроили в Кызылорде

Напомним, 28 мая в больницу в Актобе с дробовыми и ножевыми ранениями ног были доставлены несколько жителей региона в возрасте от 18 до 22 лет. Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении. Стражи порядка задержали четверых подозреваемых. По факту убийства и хулиганства было начато расследование.