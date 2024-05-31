Под Новосибирском 11-летняя девочка с бабушкой спаслись из горящего дома

— Внучка приехала к бабушке на каникулы и тут такое ЧП. Сгорело все — у нас ни одежды, ни чайника, ни ложки. Люди добрые помогают — несут одежду, продукты, в соцсетях объявили сбор. Слава Богу, что мы проснулись, еще чуть-чуть и погибли бы. Просим помощи у людей, — рассказала 54-летняя Евгения.