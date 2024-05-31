Под Новосибирском 11-летняя девочка с бабушкой спаслись из горящего дома

Под Новосибирском бабушка с 11-летней девочкой чудом спаслись в ночном пожаре. ЧП произошло в ночь на 30 мая в селе Кругликово Болотнинского района.
— На ночь я поставила обогреватель, чтобы погреть рассаду. Проводка не выдержала или удлинитель — в итоге начался пожар. Около часа ночи я проснулась от звука стрелявшего шифера на крыше, это нас спасло. Схватила внучку, сумку с документами и успела выскочить. Огонь уничтожил все — дом, баню и сарай, погибли две собаки-таксы, их отрезало огнем, — сообщила КП-Новосибирск методист местного дома культуры Евгения.
Пожарные приехали из соседнего села довольно быстро, но у дома уже догорала крыша. Администрация сельсовета выделила погорельцам временное жилье, односельчане объявили сбор вещей и средств.
— Внучка приехала к бабушке на каникулы и тут такое ЧП. Сгорело все — у нас ни одежды, ни чайника, ни ложки. Люди добрые помогают — несут одежду, продукты, в соцсетях объявили сбор. Слава Богу, что мы проснулись, еще чуть-чуть и погибли бы. Просим помощи у людей, — рассказала 54-летняя Евгения.