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Под Новосибирском 11-летняя девочка с бабушкой спаслись из горящего дома

Лопнувший шифер на пожаре разбудил семью и дал шанс спастись.

Источник: Комсомольская правда

Под Новосибирском бабушка с 11-летней девочкой чудом спаслись в ночном пожаре. ЧП произошло в ночь на 30 мая в селе Кругликово Болотнинского района.

— На ночь я поставила обогреватель, чтобы погреть рассаду. Проводка не выдержала или удлинитель — в итоге начался пожар. Около часа ночи я проснулась от звука стрелявшего шифера на крыше, это нас спасло. Схватила внучку, сумку с документами и успела выскочить. Огонь уничтожил все — дом, баню и сарай, погибли две собаки-таксы, их отрезало огнем, — сообщила КП-Новосибирск методист местного дома культуры Евгения.

Пожарные приехали из соседнего села довольно быстро, но у дома уже догорала крыша. Администрация сельсовета выделила погорельцам временное жилье, односельчане объявили сбор вещей и средств.

— Внучка приехала к бабушке на каникулы и тут такое ЧП. Сгорело все — у нас ни одежды, ни чайника, ни ложки. Люди добрые помогают — несут одежду, продукты, в соцсетях объявили сбор. Слава Богу, что мы проснулись, еще чуть-чуть и погибли бы. Просим помощи у людей, — рассказала 54-летняя Евгения.

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