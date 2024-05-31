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Во Владивостоке женщина родила ребенка на скамейке, не дождавшись скорой

Во Владивостоке скорая не смогла проехать к роженице из-за забитого авто двора.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. Женщина во Владивостоке родила дочку на скамейке у дома, не дождавшись задержавшуюся в запаркованном дворе машину скорой помощи, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Все произошло вечером в четверг во дворе жилого комплекса «Зеленый бульвар» во Владивостоке.

«37-летняя женщина, 39 недель беременности, вышла погулять во двор, но почувствовала, что начались схватки, присела на лавочку и вызвала скорую помощь. Бригада приехала вовремя, по нормативу, но во дворе дома медики… столкнулись с трудностями в проезде к роженице из-за большого количества припаркованных автомобилей. Чтобы не терять времени, медики добежали до места, где находилась роженица, и оказали ей и родившейся девочке необходимую помощь, после чего доставили обеих в краевой перинатальный центр», — рассказала РИА Новости представитель ведомства Татьяна Богатикова.

По ее словам, здоровью мамы и новорожденной ничего не угрожает, они находятся под присмотром специалистов.

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