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На юге Волгограда у многоэтажки нашли тело мужчины

Волгоградцы обсуждают гибель мужчины, тело которого нашли у жилого дома.

В Волгограде выясняются обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили у девятиэтажного дома в Красноармейском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, трагедия произошла на проспекте Столетова пару дней назад. Поздним вечером 29 мая жильцы стали свидетелями жуткого события. Они вызвали скорую помощь в надежде, что соседа удастся спасти.

Однако полученные в результате падения с высоты травмы оказались смертельными. Волгоградец умер на месте происшествия. Причины его смерти устанавливаются.

несчастный случай