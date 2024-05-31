На юге Волгограда у многоэтажки нашли тело мужчины

В Волгограде выясняются обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили у девятиэтажного дома в Красноармейском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, трагедия произошла на проспекте Столетова пару дней назад. Поздним вечером 29 мая жильцы стали свидетелями жуткого события. Они вызвали скорую помощь в надежде, что соседа удастся спасти.