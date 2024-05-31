В Ревде простились с бойцом, погибшим на СВО

Ранее в Полевском простились с бойцом СВО. Он не дожил до 33 лет около трех месяцев. Максим Уразбахтин умер при выполнении боевых задач под поселком Бердычи в Донецкой Народной Республике. За это мужчина был посмертно награжден орденом.