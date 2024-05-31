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В Ревде простились с бойцом, погибшим на СВО

На Урале прошла церемония прощания со свердловчанином, погибшим на спецоперации.

На Урале прошла церемония прощания со свердловчанином, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Житель Ревды Андрей Шалагин скончался при выполнении боевой задачи. Об этом сообщила мэр города Татьяна Клепикова.

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память… Вечная слава, — поделилась глава Ревды.

Ранее в Полевском простились с бойцом СВО. Он не дожил до 33 лет около трех месяцев. Максим Уразбахтин умер при выполнении боевых задач под поселком Бердычи в Донецкой Народной Республике. За это мужчина был посмертно награжден орденом.

— В марте 2023 года за героизм и отвагу при освобождении Макеевки ДНР награжден медалью «За отвагу», — рассказывает пресс-служба администрации Полевского о Максиме Уразбахтине.