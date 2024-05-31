В Башкирии у 14-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета

Пациента экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Состояние пациента оценивали как тяжелое: были множественные повреждения и обширная взрывная рана верхней челюсти. У него отсутствовали семь зубов, а на шее и лице имелись ожоги.
В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, а затем он прошел длительную реабилитацию. Благодаря врачам парень избежал видимых следов взрыва электронной сигареты, но восстановление заняло целых три года.
Айрат Рахматуллин напомнил, что сегодня Всемирный день отказа от курения. Он добавил, что курение табака в 90% случаев становится причиной смерти от рака легких, в 75% — от хронических бронхитов, в 25% — от ишемической болезни сердца.