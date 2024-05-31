При пожаре в Полоцком районе погиб хозяин дома

Спасателям 31 мая в 2.19 поступило сообщение о пожаре в деревне Секеровщина Полоцкого района. Прибывшие на место работники МЧС во время разведки обнаружили на полу одной из комнат тело мужчины. Его передали медикам, которые констатировали смерть хозяина дома (1968 года рождения).
Выяснилось, что погибший нигде не работал, проживал один.
Пожар в доме уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, огнем повреждены стены и имущество. По факту происшествия проводится проверка. Рассматриваются версии нарушения эксплуатации электросетей и электрооборудования и неосторожного обращения с огнем при курении.