Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре в Полоцком районе погиб хозяин дома

31 мая, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. В Полоцком районе при пожаре погиб мужчина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Спасателям 31 мая в 2.19 поступило сообщение о пожаре в деревне Секеровщина Полоцкого района. Прибывшие на место работники МЧС во время разведки обнаружили на полу одной из комнат тело мужчины. Его передали медикам, которые констатировали смерть хозяина дома (1968 года рождения).

Выяснилось, что погибший нигде не работал, проживал один.

Пожар в доме уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, огнем повреждены стены и имущество. По факту происшествия проводится проверка. Рассматриваются версии нарушения эксплуатации электросетей и электрооборудования и неосторожного обращения с огнем при курении.

пожары