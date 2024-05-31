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Над территорией Татарстана сбили очередной украинский беспилотник

Речь идет о БПЛА самолетного типа.

Над территорией Татарстана сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, утром 31 мая пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам страны. В результате дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотник.

В настоящее время аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в штатном режиме. Ограничения продлились пару часов.

Напомним, в Татарстане ранним утром 31 мая вводили временные ограничения на работу двух аэропортов. Они не принимали и не отправляли самолеты.