Над территорией Татарстана сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, утром 31 мая пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам страны. В результате дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотник.
В настоящее время аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в штатном режиме. Ограничения продлились пару часов.
Напомним, в Татарстане ранним утром 31 мая вводили временные ограничения на работу двух аэропортов. Они не принимали и не отправляли самолеты.