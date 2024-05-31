В Воронеже «Лада Приора» врезалась в столб, водителя госпитализировали

По предварительным данным, сегодня, 31 мая, в 3:50 у дома № 1д по Ленинскому проспекту в Воронеже 38-летний водитель, управляя «Ладой Приорой», потерял управление и врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В результате аварии водителя с телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.