ФСБ: задержан житель Севастополя, который планировал подорвать военного

В какой-то момент сотрудник СБУ написал мужчине, что необходимо «забрать подарок» в тайнике, и прислал фотографии его местоположения. В «подарке» находилось СВУ. После этого мужчина спросил у Дмитрия, как обращаться с СВУ, чтобы на нем не подорваться. Мужчине прислали инструкцию СВУ: в них объяснялось, как зарядить устройство и проверить его на работоспособность. Изначально нужно было перепрятать устройство, но в тот же день ему поручили самому подорвать военного с помощью этого СВУ. Устройство нужно было установить на газовую трубу: предполагалось, что устройство будет активировано, когда военный зайдет в подъезд. Мужчина установил устройство, а через какое-то время его задержали сотрудники ФСБ.