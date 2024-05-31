ФСБ: задержан житель Севастополя, который планировал подорвать военного

По данным спецслужб, мужчина должен был совершить подрыв при входе военного в подъезд жилого дома. Для этого он поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда, но был задержан сотрудниками ФСБ. Возбуждены уголовные дела о покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.
На видео допроса, опубликованном ФСБ, мужчина заявил, что летом в чате Telegram-канала на него вышел сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий: в переписке они говорили о политике. Затем сотрудник СБУ предложил мужчине следить за расположением российских войск, кораблей в бухтах, передавать их фотографии и вести наблюдение за высокопоставленными военнослужащими. За первое задание по поиску парковки и машин военных он получил $100, за слежку за высокопоставленными военными — от $100 до $200.
В какой-то момент сотрудник СБУ написал мужчине, что необходимо «забрать подарок» в тайнике, и прислал фотографии его местоположения. В «подарке» находилось СВУ. После этого мужчина спросил у Дмитрия, как обращаться с СВУ, чтобы на нем не подорваться. Мужчине прислали инструкцию СВУ: в них объяснялось, как зарядить устройство и проверить его на работоспособность. Изначально нужно было перепрятать устройство, но в тот же день ему поручили самому подорвать военного с помощью этого СВУ. Устройство нужно было установить на газовую трубу: предполагалось, что устройство будет активировано, когда военный зайдет в подъезд. Мужчина установил устройство, а через какое-то время его задержали сотрудники ФСБ.