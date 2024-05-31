Мужчину насмерть придавило машиной во время ремонта

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Мужчину придавило машиной во время ремонта в Мостовском районе, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
По данным ведомства, вечером в понедельник, 27 мая, во дворе своего дома 61-летний мужчина ремонтировал автомобиль. Он установил два домкрата, а сам залез под машину.
Во время выполнения работ домкраты сместились, машина упала и придавила его.
Очевидцем трагедии стал односельчанин, который проезжал мимо. Он позвал на помощь соседей. Вместе они вытащили тело, однако было уже поздно — от полученных травм местный житель скончался на месте.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия гибели мужчины.
«По результатам предварительного исследования судебно-медицинским экспертом установлено, что смерть мужчины наступила от механической компрессионной асфиксии в результате сдавления органов грудной клетки», — сообщили в СК.
В ведомстве напомнили, что необходимо соблюдать элементарных правил безопасности при ремонте автомобиля, в том числе с использованием домкрата. Так, необходимо убедиться в исправности домкрата, отсутствии на нем сколов и трещин. Домкрат должен стоять на ровной и твердой поверхности, чтобы его основания не ушли в землю.
Следует помнить, что домкрат предназначен только для подъема техники, его нельзя использовать, как страховочное устройство.
«В случае выполнения работ под автомобилем, необходимо установить дополнительные упоры, под колеса поставить противооткатные устройства», — пояснили в СК.