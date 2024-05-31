Мужчину насмерть придавило машиной во время ремонта

В ведомстве напомнили, что необходимо соблюдать элементарных правил безопасности при ремонте автомобиля, в том числе с использованием домкрата. Так, необходимо убедиться в исправности домкрата, отсутствии на нем сколов и трещин. Домкрат должен стоять на ровной и твердой поверхности, чтобы его основания не ушли в землю.