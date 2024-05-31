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Водитель легковушки погиб в ДТП в Осиповичском районе

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб в ДТП в Осиповичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

По информации ГАИ, инцидент произошел 31 мая около 6:30 в Осиповичском районе на 113 км дороги Минск — Гомель. 29-летний водитель BMW, находясь в утомленном состоянии, проявил невнимательность и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Audi, который съехал в кювет и врезался в бетонное ограждение мелиоративного канала.

От полученных травм водитель Audi погиб на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины устанавливаются.