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Пострадавших при атаке БПЛА сотрудников нефтебазы выписали из больницы

Пострадавших при атаке БПЛА сотрудников нефтебазы выписали из больницы, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на администрацию Темрюкского района.

Пострадавшие при ночной атаке беспилотников ВСУ сотрудники нефтебазы получили не тяжелые ранения. Им оперативно была оказана медицинская помощь. В настоящее время оба пострадавших выписаны из медучреждения и находятся дома.

Напомним, в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы, произошел пожар. По информации ГУ МЧС РФ по региону, возгорание ликвидировали 92 спасателя. Повреждены три цистерны с нефтепродуктами. На месте происшествия был глава района Федор Бабенков.

Мы писали, средствами ПВО 31 уничтожены над Краснодарским краем 29 БПЛА и 5 ракет ВСУ. В Новороссийске спецслужбы обследуют территории и ищут упавшие аппараты. По предварительной информации, пострадавших и разрушений там нет.