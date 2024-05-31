Пострадавших при атаке БПЛА сотрудников нефтебазы выписали из больницы

Пострадавшие при ночной атаке беспилотников ВСУ сотрудники нефтебазы получили не тяжелые ранения. Им оперативно была оказана медицинская помощь. В настоящее время оба пострадавших выписаны из медучреждения и находятся дома.
Напомним, в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы, произошел пожар. По информации ГУ МЧС РФ по региону, возгорание ликвидировали 92 спасателя. Повреждены три цистерны с нефтепродуктами. На месте происшествия был глава района Федор Бабенков.
Мы писали, средствами ПВО 31 уничтожены над Краснодарским краем 29 БПЛА и 5 ракет ВСУ. В Новороссийске спецслужбы обследуют территории и ищут упавшие аппараты. По предварительной информации, пострадавших и разрушений там нет.