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53-летняя женщина пострадала при пожаре в промзоне Дзержинска

Прибывшие на место пожарные обнаружили черный густой дым из окон производственного цеха.

Источник: МЧС РФ

53-летняя женщина пострадала при пожаре в промзоне Дзержинска, сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании на улице Науки поступило спасателям в начале девятого утра 31 мая.

Прибывшие на место пожарные обнаружили черный густой дым из окон производственного цеха на первом этаже здания: загорелось производственное оборудование.

На месте работали 19 спасателей с 6 единицами техники. Спасли 2 человек. Пострадала 53-летняя женщина, ее с отравлением доставили в медучреждение.

Причина возгорания пока неизвестна, ее установят дознаватели.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мужчина погиб при пожаре дома в селе Великий Враг.

пожары