53-летняя женщина пострадала при пожаре в промзоне Дзержинска, сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании на улице Науки поступило спасателям в начале девятого утра 31 мая.
Прибывшие на место пожарные обнаружили черный густой дым из окон производственного цеха на первом этаже здания: загорелось производственное оборудование.
На месте работали 19 спасателей с 6 единицами техники. Спасли 2 человек. Пострадала 53-летняя женщина, ее с отравлением доставили в медучреждение.
Причина возгорания пока неизвестна, ее установят дознаватели.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мужчина погиб при пожаре дома в селе Великий Враг.