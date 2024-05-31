На станции Несветай в Ростовской области 14-летний мальчик забрался на вагон и получил удар током

Полицейским сообщили, что на станции человек травмирован электрическим током. Позже удалось выяснить личность пострадавшего. Им оказался 14-летний подросток из Новошахтинска.
«По предварительным данным, причиной травмирования стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Установлено, что молодой человек взобрался на один из вагонов грузового поезда и получил удар электрическим током контактной сети», — сообщили в ведомстве.
Ранее мы писали, что с 1 июня изменится расписание пригородных поездов на Сальском направлении.