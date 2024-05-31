План «Перехват» вводили в Петербурге из-за похищения женщины

План «Перехват» вводили в Петербурге ночью 31 мая из-за похищения человека. По предварительным данным, трое мужчин у одного из ресторанов на Дальневосточном проспекте затолкали женщину в багажник «Лексуса», а после уехали в неизвестном направлении. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Об этом пишет «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».
Примечательно, что в комментариях под постом появилась сама «жертва». Она рассказала, что хотя это все и выглядело как похищение, на самом деле это не так.
— Выпила, купила машину и решила ее проверить. Я все понимаю, со стороны все это выглядит по-другому, — написала она.
Также женщина поблагодарила всех за бдительность. По ее словам, если бы человека действительно похищали, то обращение в полицию бы помогло, но сейчас, как уверяет «жертва», это ей создало лишь проблемы.
Тем временем другие пользователи такую проверку автомобиля не оценили. По их мнению, ситуацию, когда женщину заталкивают в багажник, и она при этом кричит, сложно воспринять как-то иначе, кроме как похищение человека.