Пермский пенсионер, пытавший поджечь военкомат, получил условный срок

На допросе пенсионер рассказал, что напасть на военкомат его убедили телефонные мошенники, позвонив с неизвестного номера и представившись «следователем Таганского ОВД». Они сообщили ему, что на его имя оформили кредиты на сумму 350 тыс. и 1,5 млн руб. и, чтобы их списать, нужно выполнять дальнейшие инструкции.