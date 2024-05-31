Пермский пенсионер, пытавший поджечь военкомат, получил условный срок

Андрей Городков был задержан полицейскими вечером 23 ноября 2023 года при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми.
На допросе пенсионер рассказал, что напасть на военкомат его убедили телефонные мошенники, позвонив с неизвестного номера и представившись «следователем Таганского ОВД». Они сообщили ему, что на его имя оформили кредиты на сумму 350 тыс. и 1,5 млн руб. и, чтобы их списать, нужно выполнять дальнейшие инструкции.
Изучив материалы уголовного дела, судья Ольга Шатова назначила Андрею Городкову наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.