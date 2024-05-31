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Пермский пенсионер, пытавший поджечь военкомат, получил условный срок

Мотовилихинский суд Перми признал руководителя народного ансамбля «Калина» ДК «Урал», пенсионера Андрея Городкова, виновным в покушении на порчу государственного имущества и приговорил к условному сроку наказания. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Источник: Соцсети

Андрей Городков был задержан полицейскими вечером 23 ноября 2023 года при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми.

На допросе пенсионер рассказал, что напасть на военкомат его убедили телефонные мошенники, позвонив с неизвестного номера и представившись «следователем Таганского ОВД». Они сообщили ему, что на его имя оформили кредиты на сумму 350 тыс. и 1,5 млн руб. и, чтобы их списать, нужно выполнять дальнейшие инструкции.

Изучив материалы уголовного дела, судья Ольга Шатова назначила Андрею Городкову наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.