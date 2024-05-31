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Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост

АЛМА-АТА (Казахстан), 31 мая — РИА Новости. Массированная атака на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS была отражена позавчера российскими военнослужащими, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Источник: Марат Хуснуллин

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью “Атакмсами” на Крымский мост с подлётным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — сказал Белоусов в пятницу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

По его словам, «объединённая группировка продолжает освобождать новые регионы России от неонацистов и принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения Российской Федерации».

«Мы будем и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности», — подчеркнул министр обороны России.