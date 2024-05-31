Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью “Атакмсами” на Крымский мост с подлётным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — сказал Белоусов в пятницу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.