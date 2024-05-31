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Авто с погибшим человеком внутри достали из канала в ВКО (видео)

В Восточно-Казахстанской области из-за аварии легковое авто оказалось в канале. Машину достали из воды автокраном. В салоне обнаружили погибшего водителя, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в 5 км от села Курчум в результате ДТП легковая автомашина съехала в канал Торе-Тоган.

«Спасатели Карагандинской области, прибывшие на учения “Жер-2024”, с помощью автокрана извлекли из воды автомашину, в которой находился водитель без признаков жизни», — рассказали в МЧС.

Недавно на Астану и Шымкент обрушились сильные осадки, в результате чего улицы затопило. Так, в южном мегаполисе затопило туннель на улице Бекжана. Автомобили были вынуждены буквально плыть по улицам.