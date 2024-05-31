Авто с погибшим человеком внутри достали из канала в ВКО (видео)

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в 5 км от села Курчум в результате ДТП легковая автомашина съехала в канал Торе-Тоган.
«Спасатели Карагандинской области, прибывшие на учения “Жер-2024”, с помощью автокрана извлекли из воды автомашину, в которой находился водитель без признаков жизни», — рассказали в МЧС.
Недавно на Астану и Шымкент обрушились сильные осадки, в результате чего улицы затопило. Так, в южном мегаполисе затопило туннель на улице Бекжана. Автомобили были вынуждены буквально плыть по улицам.