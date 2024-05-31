ВС РФ отразили массированную атаку ракетами на Крымский мост

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в небе над краем в ночь на 31 мая сбили 5 ракет и 29 беспилотников. Массированную атаку дронов отразили в нескольких муниципалитетах. БПЛА уничтожили над Новороссийском и Темрюкским районом.