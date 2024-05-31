ВС РФ отразили массированную атаку ракетами на Крымский мост. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
Крымский мост атаковали десятью ракетами ATACMS 29 мая. По словам министра обороны РФ, удалось спасти сотни жизней, пишет ТАСС.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в небе над краем в ночь на 31 мая сбили 5 ракет и 29 беспилотников. Массированную атаку дронов отразили в нескольких муниципалитетах. БПЛА уничтожили над Новороссийском и Темрюкским районом.